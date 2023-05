Nerovnost pohlaví a stres s tím spojený ohrožují zdraví mozku

Genderová vyváženost, rovnost pohlaví je téma, které rezonuje společností již mnoho let. Jakkoli se v tomto ohledu řada věcí zlepšila, stále jsou v mnoha situacích ženy znevýhodněny, případně nejsou doceněny a oceněny tak, jak by chtěly nebo mohly být. To vše se pak podepisuje na jejich duševním zdraví i zdraví jejich mozku.

Foto: Profimedia.cz Ilustrační foto

Článek První studie svého druhu potvrdila, že stres způsobený genderovou nerovností poškozuje ženský mozek. Odborníci z více než 70 institucí zjistili, že v zemích s většími rozdíly mezi pohlavími byla u žen při měření pomocí MRI skenů (více než 7800 skenů od jednotlivců z 29 zemí) tloušťka mozkové kůry pravé hemisféry tenčí než u mužů. V zemích s větší rovnoprávností mezi pohlavími nebyl žádný významný rozdíl, uvádí server psych.ox.ac.uk. Finsko bojuje za rovnost platů. Bude možné zjistit, kolik berou kolegové Evropa Vedoucí autor studie Nicolas Crossley, hostující profesor na Oxfordské univerzitě na katedře psychiatrie, k tomu uvedl: „Naše analýza zjistila, že některé pohlavní rozdíly ve struktuře mozku jsou spojeny s nepříznivým sociálním prostředím, ve kterém mnoho žen žije. Tyto změny byly lokalizovány především v oblastech mozku, které se podílejí na kontrole emocí a které jsou tak ovlivněny poruchami souvisejícími se stresem, jako je deprese nebo posttraumatická stresová porucha. Proto si myslíme, že změny, které jsme viděli, jsou účinkem chronického stresu na ženský mozek v genderově nerovném prostředí. Stres ovlivňuje spojení neuronů, což bychom pak ve studii na snímcích viděli jako ztenčení šedé kůry mozkové.“ Anketa Co si myslíte o rovnoprávnosti pohlaví v ČR? Myslím, že je to v pořádku. 0 % Dalo by se ještě něco zlepšit. 0 % Stále jsou vidět propastné rozdíly. 0 % K tomu se nebudu vyjadřovat. 0 % Celkem hlasovalo 0 čtenářů. „Tyto výsledky tak naznačují potenciální nervové spojení mezi genderovou nerovností a vyššími riziky problémů duševního zdraví a sníženým akademickým výkonem. Studie tak má potenciál být informačním zdrojem ohledně nerovnosti mužů a žen, ale je potřeba ještě dalších výzkumů, které by podrobněji odhalily, za jakých přesných podmínek k vlivu na mozek dochází,“ dodávají autoři. Vědci zkoumali snímky z magnetické rezonance od 4078 žen a 3798 mužů ve věku 18 až 40 let z mnoha zemí včetně Spojeného království, USA, Číny, Latinské Ameriky, Indie či Jižní Afriky. Práce byla publikována v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences. Genderová nerovnost byla měřena pomocí indexu genderové nerovnosti OSN a Global Gender Gap Indexu Světového ekonomického fóra. Mnohé ženy se cítí přetížené, muži na jejich bedra často nakládají víc, než by měli Vztahy a sex Pět milionů Indek vytvořilo lidský řetěz dlouhý přes 600 kilometrů. Bojují za rovnoprávnost Koktejl