Šest kroků, jak udělat životní změnu k lepšímu

Je naprosto normální, že vás ovlivňuje to, co se děje členům rodiny, přátelům nebo kolegům, nebo i vědomí, že už nebudete o nic mladší. Může to ve vás vyvolávat nepříjemné pocity, strach, a dokonce i nespokojenost. Zároveň ale můžete situaci obrátit ve svůj prospěch a brát ji jako signál, že je čas na pozitivní změnu. Nespokojenost může být důležitým impulzem, že je čas se zastavit a zamyslet se nad tím, na čem nyní skutečně záleží.

Kdy jste se naposledy zamysleli nad svými hodnotami, cíli a nad tím, jak podle nich žijete a jak o ně usilujete? Jednou za čas se vyplatí vynaložit úsilí, abyste od života odstoupili a přehodnotili ho. Mohlo by to vést ke změně, která je na spadnutí. Občas jsou okolní jevy to jediné, co vás k takovým myšlenkám dovede a posune vás dopředu.

Začněte tím, že se zhluboka nadechnete a položíte si otázku: Jsem spokojený/á s tím, jak se věci mají právě teď? Pokud ne, zvažte podniknutí kroků ke zlepšení svého života, se kterými přišel server Psychology Today.

Osobní spokojenost versus rodinné štěstí aneb Co je v životě důležité

1. Určete, co je za problém

Zamyslete se nad oblastí svého života, ve které se cítíte nesví nebo nejistí. Je to vaše kariéra? Finance? Vztah? Vaše zdraví? Věnujte několik minut tomu, abyste si o tom napsali do deníku. Sami zkuste přijít na to, jak byste chtěli, aby se věci v této oblasti změnily.

2. Zaměřte se na změny, které jsou nyní realizovatelné

Položte si tzv. zázračnou otázku, což je koncept z terapie zaměřené na řešení, která zní asi takto: „Kdybych mohl/a mávnout kouzelným proutkem a všechny mé problémy by byly vyřešeny, jak by se tato oblast mého života zlepšila?“

Tato technika, která spočívá v tom, že si dáváte pocit, že vaše problémy jsou již vyřešeny, vám má pomoci vyhnout se tomu, abyste se zasekli na překážkách, které by vám mohly bránit. Svou odpověď si zapište do deníku.

3. Zvažte své důvody „proč“

Dokončete tuto větu: „Důvod, proč je to pro mě tak důležité, je…“

Pochopení toho, proč chcete provést změnu, vám pomůže podniknout další kroky.

4. Zamyslete se nad tím, co jste už napsali

Věnujte alespoň několik minut tomu, abyste si přečetli vše, co jste už napsali. Zamyslete se nad tím, jaké pocity se vám při čtení vašeho textu vrací. Napište si alespoň tři pocitová slova a zaznamenejte, jak se cítíte. Pak začněte přemýšlet o tom, jaké další kroky byste chtěli podniknout.

5. S někým si o tom promluvte

Sdílet své cílené změny s blízkou osobou může pomoci dále prozkoumat vaše myšlenky a pocity, které s tímto cvičením souvisejí. Pokud vám cvičení připadá náročné, zvažte pomoc terapeuta.

Odborník na duševní zdraví by vám mohl pomoci dobrat se kořenů problému, včetně všeho, co vám stojí v cestě. Další možnosti jsou také terapie uměním, hudbou nebo tancem.

6. Vytvořte si plán

Možná jste se dobrali k tomu, že potřebujete začít hledat novou práci nebo se seriózně pobavit se stárnoucími rodiči. Nebo možná potřebujete ukončit romantický vztah.

Ať už jde o cokoli, utvořte si plán, jak na to, abyste si udrželi motivaci a zodpovědnost. Pomoci může i známá metoda SMART.