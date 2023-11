Jak snížit svůj biologický věk

V letošním roce tato nezisková organizace zveřejnila zprávu založenou na analýze návyků více než 6500 dospělých, podle které dodržování pokynů uvedených níže může skutečně snížit „biologický věk“ – také známý jako fenotypický věk – až o pět let. A to je hodně.

Sedmadvacetiletý člověk, který kouří, necvičí a špatně se stravuje, může mít například biologický věk 32 let. Platí to ale i naopak: 49letá osoba, která správně spí a zdravě se stravuje, může mít biologický věk 44 let.