Jak poznat, že pijete příliš mnoho kofeinu

Je to proto, že kofein dodává energii tím, že blokuje receptory adenosinu – chemické látky zodpovědné za pocity ospalosti.

„Kofein zapadá do adenosinových receptorů jako klíč do zámku,“ říká doktor Duane Mellor z Aston University. Předpokládá se, že tento mechanismus spouští zvýšení krevního tlaku do půl hodiny po vypití kávy, čaje nebo koly – ale účinky lze pozorovat zhruba i o čtyři hodiny později.