Jak předejít cestovatelské nemoci aneb Na jaké potraviny si dát pozor

Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí odhaduje, že 30 až 70 % rekreantů dostane cestovatelský průjem – v závislosti na tom, kam a kdy jedou. Nemoci lze často (ale ne vždy) předejít tím, že budete pečlivě sledovat, co jíte nebo pijete.

„Infekce přenášené potravinami mohou udeřit kdykoli,“ řekla pro Huffington Post Leah Silbermanová, registrovaná dietoložka z Medical Offices of Manhattan. „Cestování vás vystavuje novým zdrojům potravin, místním postupům manipulace s potravinami a různým standardům čistoty. To zvyšuje vaše šance, že přijdete do kontaktu s infekcemi nebo znečišťujícími látkami, proti kterým vaše tělo nemusí mít vybudovanou ochranu,“ dodává.