Letní trápení: Ulevte účinně močovým cestám

„Nejčastěji jde o bakterii Escherichia coli neboli E. coli, ale v rozborech vzorku moče se vyskytuje i Staphylococcus saprophyticus a Proteus mirabilis,“ vysvětluje Jana Pechová, fyzioterapeutka s přesahem do urogynekologie.

„Živnou půdou pro množení bakterií bývá především v létě situace, kdy strávíme půl dne v mokrých plavkách a k tomu málo pijeme. Pokud bychom si pitný režim hlídali, díky častějšímu močení by se bakterie včas odplavily,“ doplňuje odbornice a obecně doporučuje dávat si pozor především na prochladnutí v oblasti beder.

K rizikové skupině náchylné k infekcím močových cest celkově patří zejména těhotné ženy a maminky zhruba do šesti měsíců po porodu. To je dáno změnami v těhotenství, kdy se rozšiřuje močová trubice a mění se kapacita močového měchýře.

Pokud vás náhle přepadnou akutní potíže, vyplatí se hned v počátcích zahájit samoléčbu. „Nejvíce ověřenou metodou je bakterie vyplavit, což znamená pít, pít, pít, a to čistou vodu. Určitě ne minerálky, sycené nápoje a kofein, které močový měchýř ještě víc dráždí. Na základě klinických studií bych doporučila i D-manózu. Jde o aktivní monosacharid, který má skvělou schopnost vázat na sebe bakterii E. coli,“ říká Jana Pechová.

Jestli se i přes preventivní opatření bolesti a potíže stupňují, s návštěvou lékaře neotálejte. Neléčený zánět bakteriálního původu, který je v počátcích třeba jen v močové trubici či v měchýři, se může postupně rozšířit i do ledvin. Tento vážný stav už doprovázejí vyšší teploty, nemocnému bývá celkově velmi zle a lékaři většinou doporučují hospitalizaci.

Řada pacientů, a to především žen, však i přes včasnou léčbu trpí záněty močových cest opakovaně, a to i velmi často po sobě. Což je velmi vyčerpávající. „O chronickou infekci močových cest se jedná v případě, kdy se infekce močových cest vyskytuje aspoň 2× v průběhu šesti měsíců nebo 3× v průběhu jednoho roku,“ zmiňuje v bulletinu pro urologické pacienty urolog Jiří Musil.

Mnohdy se však stává, že vyšetření nic zásadního neprokážou a léčba příliš nezabírá. Takoví pacienti často končí právě u Jany Pechové. Fyzioterapeutka působící v Olomouci se prevencí onemocnění močového měchýře zabývá i na IG @silaplodnosti: „Gynekologové a praktici ke mně posílají pacienty s vleklými urologickými problémy. S osvětou jsem začala, když jsem zjistila, kolik z nich neví, jak o tuto oblast správně pečovat. Třeba že po vyprázdnění měchýře nebo střev by se žena měla vždy utírat zepředu dozadu, tedy od ústí močové trubice po konečník.“

Důležité je podle ní myslet i na prevenci během pohlavního styku, zejména pokud na močové infekce trpíte: „Partneři se od sebe mohou nakazit, protože pohybem a třením se bakterie snadněji dostanou do močové trubice. Proto je vhodné se před milováním osprchovat a smýt tak případné bakterie na povrchu. Doporučuji se také nejpozději půl hodiny po styku vymočit. A to i když jste použili bariérovou pomůcku.“

Na základě jejích zjištění mají lidé s chronickými záněty močového ústrojí jeden společný problém. Jedná se o zvýšené napětí svalů pánevního dna. To se též projevuje únikem moči při zvedání břemen, promítá se často do bolestí při milování a u žen do bolestivější menstruace.