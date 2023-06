Zlepšete zdraví svých vlasů, pokožky a nehtů

Manufaktura Krása zevnitř - doplněk stravy: Vlasy & Nehty, 389 Kč; Nupreme Železo chelát, snadno vstřebatelné železo, které nezatíží trávení, 399 Kč; Ziaja krém na ruce s hedvábnými proteiny a provitamínem B5. Pečuje o nehty a posiluje je, 46 Kč; s-he colour & style All in One posilující tužka na nehty, dm.cz, 79 Kč; E.Mi kondicionér na nehty Nail Bomb, 240 Kč; Dermacol Rose Cuticle Softener gel s růžovým olejem pro odstranění nehtové kůžičky; Dior Posilující krém na nehty s výtažky z meruňky - kultovní krém, který zvláčňuje kutikuly, podporuje růst nehtů a zvyšuje jejich odolnost, 790 Kč; Hebe Professional olej na nehty a kůžičku, 99 Kč