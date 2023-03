Typy odpočinku, které by si měl každý dopřát

Fyzický odpočinek je většinou tím prvním, který potřebujete a který si dopřáváte při únavě. Do této kategorie spadá jak spánek, tak i relaxace či krátké zdřímnutí. A paradoxně také aktivní fyzický odpočinek, jakkoli to může znít jako protimluv. Takovým odpočinkem mohou být podle řady studií lehké regenerační aktivity typu jóga , strečink nebo masáže.

Dostatečný emocionální odpočinek pomáhá vyjadřovat autentické emoce. Pokud se vás někdo zeptá, jak se máte, a vy (viditelně naštvaní) odpovíte „dobře“, je jasné, že své emoce potlačujete. To vytváří vnitřní tlak, který na sebe nabaluje další negativní emoce. Proč to tedy nezměnit?

Naučte se emocionálně otevřít a dovolit si být autentičtí i ve chvílích, kdy nejste v pohodě. Zvládnete-li to, odrazí se to i na vaší emoční pohodě.

Jak na to? Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je obklopit se inspirací a zároveň se zbavit tlaku, že s ní musíte něco dělat. Dalton-Smithová navrhuje například vyrazit do přírody a jednoduše si dovolit jen „cítit“ věci kolem. Stejně tak je vhodné dovolit si v tvůrčím procesu malou pauzu a jakýkoli projekt na chvíli opustit a zcela vypnout myšlenky na něj.

Jakkoli to může někomu připadat směšné, i duchovní odpočinek je potřeba. Jde o to spojit se na hlubší úrovni s něčím větším, než jsme my sami. Pro někoho to znamená modlitbu, pro jiného meditace. Ale také třeba zapojení do dobrovolnického programu v jakémkoli rozsahu.