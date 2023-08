Znepokojivá realita moderního randění

V době, kdy nám mobilní telefony doslova ovládají život, je málokdo používá k tomu, k čemu byly vlastně první telefony – k uskutečňování hovorů. V současné době, a to v seznamování i randění, je snadnější a pohodlnější raději napsat zprávu než někomu zavolat. Přitom slyšet v telefonu hlas někoho milého je velmi intimní, vytváří to vzrušení a pomáhá odbourávat bariéry strachu.

O významu psaní zpráv již byla řeč. Kromě toho, že nahrazují klasické volání, se z nich podle odborníků stávají i strategické faktory, jak co nejlépe zaujmout, ovlivnit vývoj vztahu atd.

Místo zvednutí telefonu a zavolání či okamžitého odepsání stále více lidí volí strategii čekání a formulování správných odpovědí, aby pro ně vyšly ve výsledku co nejlépe. Což je ale nakonec neskutečná ztráta času.

V opačném případě, když přátelství zrušíte, negativně se k něčemu vyjádříte nebo budete někoho zcela ignorovat, mohou lidé získat opačný pocit. A to navazování vztahů, obzvláště formou on-line, rozhodně neprospívá.

Je zapotřebí si volat a komunikovat, abyste vybudovali intimitu, a osobně se scházet, abyste viděli, jak se váš vztah promítne do skutečného života.

S rozmachem on-line seznamek může být hledání „ideálního“ protějšku nepřetržitou záležitostí. Jediným kliknutím či tahem prstu lze volit mezi nabídkou „partnerů“ k seznámení. To s sebou ale bude vždy nést riziko volby a pochyb, že možná někde jinde „je tráva zelenější“ a čeká někdo lepší.

Kdy je čas s takovým chováním přestat? Budete hledat, dokud nenajdete svůj ideál? Kdy to bude? A existuje vůbec nějaký v reálu, nebo je jen on-line? Pokud chcete opravdový vztah, budete se muset sami jednou rozhodnout, kdo za to opravdu stojí, a věnovat mu více času.

Je krásné věřit tomu, že každý člověk, který se na jakoukoli seznamku zapíše, je přesně takový, jak o sobě tvrdí. Ale ruku na srdce, málokdy to tak bývá. Mnohem snazší je manipulovat s ostatními, aby si mysleli přesně to, co chtějí.