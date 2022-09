Nástrahy randění: Pozor na varovné signály

Metafora vychází z výstražných signálů před nebezpečím. Pokud v dnešní době vyvěsí červenou vlajku na pláži, znamená to vysoké riziko velkých vln či spodních proudů. A tím pádem velké riziko toho, že pokud skočíte do vody, pravděpodobně z ní nevylezete bez šrámu. To samé platí o ignorování problematických náznaků v začátcích vztahů, kdy nemůžeme jistě vědět, kdo náš objekt zájmu je.

Podle terapeutky Folashade Adekunleové je třeba mít se na pozoru, pokud se nepříjemné nebo diskutabilní chování opakuje. „Je to jako v dlouhodobém vztahu. Když partner zapomene na vaše narozeniny jednou, je to k naštvání. Ale není to ,červená vlajka‘ prostě proto, že víte, že jde převážně o spolehlivého člověka. Pokud ale potenciální protějšek už při prvních setkáních zapomíná na to, co jste si dohodli nebo o čem jste mluvili, něco to vypovídá jak o něm, tak nejspíš i o vaší případné společné budoucnosti.“