Největší chyby, kterých se ženy dopouštějí při rozchodu

Rozchod je bolestivý pro muže i ženy, i když mnozí pánové si někdy rádi hrají na drsňáky a nedávají najevo své opravdové city. Pravdou každopádně je, že i oni si zaslouží (a chtějí) při rozchodu uctivé zacházení ze strany žen.

Nutno poznamenat, že málokterá žena (stejně jako muž) zvládne rozchod oznámit v klidu. Na vině bývají samozřejmě i dřívější neshody či hádky, které mnohé rozchody provázejí a jež celou situaci neulehčují. A navíc, chovat se kultivovaně i v těžkých chvílích je často náročnější než „bouchnout“ a vysypat ze sebe všechno, co máte na srdci.

Vztahoví kouči Orna a Matthew Waltersovi, kteří se specializují na vztahové problémy, pro server Yourtango představili sedm největších chyb, kterých se podle nich ženy při rozchodu dopouštějí.

1. Za všechno může muž

První častou chybou, které se ženy při rozchodu dopouštějí, je svalování veškeré viny na muže – a to výčtem všeho, co jim vadí, co nemají rády atd. Mnohdy to pak až nezdravě přehánějí, což je známkou nelaskavého a nezralého chování. Může mít spoustu chyb, ale vysypat je všechny a ještě si nasadit něco navíc není ideální.

„Jistě chcete ve vztahu i v životě mít okolo sebe lidi, kteří se k vám budou chovat uctivě, zkuste se tak chovat i vy ke svému okolí – za všech okolností,“ nabádá Waltersová.

2. Vyvolání hádky jako záminka k rozchodu

Hledat jakoukoli maličkost jako záminku či možnost vyvolat hádku, během které jen tak „mimochodem“ vypálíte bombu, že už s ním nechcete být, není rovněž ideální řešení.

3. Nechávají vztah vyšumět

Mnoho lidí setrvává ve vztahu, který už mnohdy ani vztahem není, a to z obavy, že nechtějí být sami. „Uvědomění si, že už s někým nechcete být, z vás nedělá špatného člověka. Tím, že necháte vztah vyšumět, protože se bojíte to ukončit, nebo nechcete být sami, neprospěje ani jednomu z vás,“ vysvětluje koučka.

Navíc, jak dodává Matthew Walters, neřešením situace jen oddalujete šance na to být šťastná po boku někoho jiného.

4. Utnutí veškeré komunikace

Jednou z variant, kterou nejen ženy volí, když nevědí, jak smysluplně ukončit vztah, je tzv. ghosting. Tedy přerušení veškeré komunikace bez předešlého oznámení nebo důvodu a nulová reakce na kontakty protějšku.

„Člověk, který se tak zachová, je nejen nezralý, ale i necitlivý a sobecký. Navíc, dříve či později z takového chování nebude dobře ani jemu. Podobné zbabělé chování má vždy své následky,“ tvrdí Walters.

5. Rozchod formou textové zprávy

Mobilní technologie ovládají životy lidí v mnoha směrech, rozchody nejsou výjimkou. Možná se někomu může zdát, že forma pomocí sms je rychlá a méně bolestná, opak je ale pravdou. Pocit, že vám muž nestojí ani za to, abyste to s ním skončila osobně a z očí do očí, v něm zanechá nejen hořkost, ale i zklamání.

Jak tvrdí vztahoví odborníci, existuje jedna výjimka, kdy je možno o podobném kroku uvažovat – když se oprávněně bojíte situace, jak by muž reagoval na oznámení o rozchodu, a hrozilo by případně fyzické napadání.

6. Můžeme zůstat kamarádi

Nabídnout člověku, se kterým jste byla ve vztahu, alespoň kamarádství, když vám partnerský vztah nevyhovuje, se může zdát jako nejlaskavější volba v dané situaci. Možná ano, ale podle odborníků se to může velmi rychle obrátit proti vám.

Pokud vás má dotyčný stále rád a nechce, aby vše skončilo, bude ochotně souhlasit, jen aby vás měl nablízku. A celou tu dobu se bude snažit, doufat a čekat, až změníte názor.

I tento krok je proto vhodné si rozmyslet.

7. Vyjednávání, za jakých podmínek zůstanete

Když se vztah rozpadá, málokdy se oba v páru shodnou na tom, že je dobré to skončit. Většinou je jeden ten „zlý“, který podněcuje rozchod, zatímco druhý chce zůstat – i za cenu „vyjednávání“, co se může změnit, jak se on může změnit.

Možná to i udělá, ale i tak to bude jen prodlužování něčeho, co sama nechcete. Ale protože ho máte pořád trochu ráda, souhlasíte.

„Pokud nedokážete muže přijmout takového, jaký je, aniž by se musel měnit a mohl si tak zasloužit vaši lásku, není to ten pravý pro vás. A i když se podvolí a zkusí se změnit a vy zůstanete, dříve či později kvůli tomu bude naštvaný, protože nemůže být sám sebou,“ tvrdí kouč.

Jak se rozejít s respektem a úctou

I když si možná myslíte, že muž toho snese víc a nebude tak vadit, když zvolíte některý z výše uvedených kroků, nedělejte to. Místo toho se zaměřte na způsoby, jak to udělat s respektem vůči němu i sobě samé.

Vždy to řešte osobně. Pokud nemáte vy nebo on čas, udělejte si ho. Dejte ale jasně najevo, že potřebujete vyřešit něco zásadního. Nenechávejte ho v omylu, že jdete na rande, a pak na konci najednou oznámíte rozchod.

Zaměřte se jen na sebe. Pokud se s někým chcete rozejít, nevztahujte to na protějšek. Řešte sama sebe. Ano, možná má nějaké chyby, ale vadí vám. Vy je v životě nechcete řešit. Nevyčítejte, vysvětlete, co od života chcete.