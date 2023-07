Je spontánní sex vždy uspokojivější? Vědci hledali odpověď

To je přece jasné, říkáte si – spontánní sex je vždy ten lepší než cokoli, do čeho se musíme „nutit“ nebo to plánovat. A většina lidí by nejspíš souhlasila. Velkým dílem i proto, že právě spontánní sex je ve filmech a literatuře vyobrazen jako ten nejlepší – je žhavý, vášnivý a rozhodnutím okamžiku, uvádí pro server Psychology Today psycholožka Katarina Kovacevicová.