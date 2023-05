Proč se ze vztahu vytrácí intimita

Stojí proto za to ji pěstovat. To se ovšem obvykle neobejde bez dobré komunikace a ta bývá často problematická. „Sex je jedno z nejcitlivějších témat, speciálně pro páry, které spolu sex mít přestaly,“ upozorňuje klinická psycholožka Barbara Greenbergová.

Jeden z nejnebezpečnějších „zabijáků vztahů “ je podle psychoterapeuta Michala Mynáře velice nenápadný. „Je jím pomalé a plíživé vyčerpání vztahu, o který není pečováno.“ Vztah podle něj nestačí jen zajistit, je potřeba v něm žít, zabydlet ho svou přítomností. To znamená být tu pro druhého, a to stojí čas a energii.

„Ve skutečnosti totiž bývá větším problémem pro vztah nedostatek energie. Pokud na sebe partneři nemají moc času, ale navzdory svému vysokému životnímu tempu netrpí únavou a vyčerpáním, mohou se těch pár chvil, co na sebe mají, naučit využívat velmi efektivně a intenzivně,“ říká psycholog. A to může zajistit pocit blízkosti a tím pádem i chuť se sbližovat.

„Naopak pokud mají partneři sice dostatek času, ale sil na to být spolu se jim už nedostává, pak je jedno, kolik času stráví ve své blízkosti – být tu pro druhého není totéž co být doma,“ upozorňuje Mynář. Proto je dobré se zamyslet, z jakých důvodů se cítíme frustrováni a nemáme dostatek energie na opětovné sbližování.

Často se stává, že se s protějškem spíš kritizujeme za to, že si vzájemně nedáváme, co potřebujeme. „Hledejte shodu, nikoliv to, co je na druhém špatně,“ radí Terry Gaspardová s tím, že oba partneři v takovém případě potřebují mentální změnu. „Ten, kdo mluví, by měl říkat: Tak to cítím a toto od tebe potřebuju.“