Největší sexuální mýtus: Ženy ztrácejí s věkem chuť na sex

Pokud ženy mají se svým partnerem hezký vztah a sex s ním je naplňuje, pak si ho dokážou na maximum užít i ve vyšším věku a vnímají jej jako něco, co v životě potřebují. „Z našeho výzkumu jasně vyplynulo, že pro čtvrtinu žen je sex velmi důležitý bez ohledu na věk. Značný počet žen si přitom cení sexu i po menopauze,“ upozorňuje lékařka Holly Thomsová, která výzkum vedla a prezentovala jej na výročním setkání organizace North American Menopause Society .

Lékařům se tak jen potvrdilo přesně to, co již mnoho let tvrdili na základě příběhů svých pacientek.