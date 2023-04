Pět kroků, jak se přestat točit v kruhu a vybírat stejný typ protějšků

Když si pořizujete nové auto či byt, vždy většinou máte alespoň základní představu o tom, jaké by tyto věci měly být. I když člověk ne vždy dostane to, co přesně chce, a musí dělat kompromisy, kdyby neměl vůbec žádnou představu, výběr jako takový by s větší pravděpodobností nemusel být vůbec dobrý.

Lidé vždy říkají, že hledají někoho atraktivního, zábavného, inteligentního, finančně zajištěného. Dost často ale zapomínají na pocity, jak by se s druhým chtěli cítit. Např. že by chtěli někoho, z jehož přítomnosti by se těšili, kdo by jim vykouzlil úsměv ve tváři a s kým by se cítili v bezpečí.