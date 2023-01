Jak zachránit manželství, když na vás muži přestane záležet

Podle odborníků lze obnovit lásku i vášeň mezi manželi i po letech. Není to sice nic jednoduchého, ale úsilí za to všechno určitě stojí. Stále totiž existuje solidní šance, že se vám podaří probudit nejen vzájemné porozumění a prohloubit tak spojení s manželem, ale také intenzivní vášeň.

Může to znít jako ohraná písnička, ale začít opětovně říkat svému partnerovi, že ho milujete, je jedna z nejsnazších věcí, kterými druhému můžete připomenout, jak moc vám na něm záleží a jak i pro vás je ve vztahu důležitá jeho péče o vás.

Přestaňte na vše, co druhý dělá, pohlížet jako na samozřejmost. Všímejte si věcí, které dělá správně a pochvalte ho za to. Dáte mu tak najevo svůj zájem a pocit, že mu rozumíte. Pravděpodobně vám to pak sám bude chtít oplatit.