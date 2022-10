Na co si nespokojení manželé stěžují nejčastěji

Příjemný vzhled a upravenost nejsou sice hlavní složkou vztahu, ale rezignovat na ně by rozhodně nikdo neměl ani po letech vztahu. O to víc to platí u žen. „Přestala o sebe pečovat, nosí jen otrhané tepláky či se celkově vytratila energie o sebe dbát“, to sice není hlavní stížnost, ovšem má vliv na to, že se ženy dříve či později od manžela emocionálně i fyzicky vzdalují. A to už je něco, na co si muži stěžují, tvrdí koučka.