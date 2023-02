Chyby, kterých se partneři dopouštějí během prvních měsíců vztahu

Začátky mnoha vztahů se dají označit jako tzv. líbánková fáze. Jeden bez druhého nemůžete být, naplno si užíváte svou blízkost, děláte vše společně. Kvůli tomu ale velmi snadno přehlížíte veškeré varovné signály, které se už i na počátku vztahu mohou objevit.

A co hůř, zanedbáváte i natolik potřebnou komunikaci, díky níž lze nejen zvládat konflikty, ale i velmi snadno nastavit vztah tak, aby fungoval co nejlépe, uvádí pro server Askmen odbornice na vztahy Sandra Myersová.

„Zkuste si rovnou v počátku sundat růžové brýle a zamyslete se nad nejčastějšími chybami, kterých se můžete dopouštět i vy. Pokud budete vědět, čeho se vyvarovat a na co se zaměřit, můžete svůj počínající milostný život navést do kolejí, ve kterých ho budete dál úspěšně rozvíjet,“ doplňuje profesorka mezilidských vztahů z University of Illinois Springfield Beth Ribarskyová.

Milostné bombardování – nenápadná manipulační technika, která vás může zničit Vztahy a sex

Jaké nejčastější chyby se dají vypozorovat v počátcích nejednoho vztahu?

Cílená přetvářka

Chtít hned na začátku vztahu udělat vše pokud možno co nejlépe, je normální, jenže existuje velmi tenká hranice mezi snahou udělat dobrý dojem a přetvářkou. Právě ta je zásadní chybou, jež nedovoluje budovat vztah na základě autenticity.

„Když svému protějšku nedovolíte, aby viděl, kdo skutečně jste, v podstatě se seznamuje s cizincem. Jedna častá věc, kterou řada lidí dělá, je předstírání koníčků či zájmů v naději, že když se jim bude líbit to samé co partnerovi, ten to docení a bude více zamilovaný,“ tvrdí Ribarskyová.

„Ačkoli může být pro lidi vzrušující seznamovat druhé se svými koníčky, pokud budete předstírat, že se vám vše líbí, budujete svůj vztah na lži,“ dodává.

Ignorování červených vlajek

Ignorování varovných signálů je další věcí, jíž je třeba se podle odborníků vyhnout. Jakkoli zamilování může znamenat, že chcete na druhém vidět jen to pozitivní, zavírání očí před nepříjemnými rysy chování neznamená, že jen tak zmizí.

Verbální zneužívání, nadměrná žárlivost nebo příliš manipulativní chování jsou jen některé z nich, jak již dříve uvedl server Today.

Časem se spíše ještě prohloubí a vztah zapadne do větších problémů, vysvětluje Myersová.

Varovné signály, které vás mohou upozornit na špatný výběr partnera Vztahy a sex

Zaměňování sexuální přitažlivosti za romantické spojení

Mezi sexuální přitažlivostí a romantickým spojením je výrazný rozdíl. Přesto je snadné si je splést, o to víc, když mnohé mezi partnery ovládá chemie.

Přitažlivost bývá natolik intenzivní, že vás může zcela pohltit. Časem ale poklesne a dostaví se důvěrnost a hlubší spojení, které je pro vztahy důležitější. Proto je už na počátku dobré si užívat přitažlivosti, ale také si uvědomit, zda je mezi vámi i něco jiného než jen vášeň, tvrdí Myersová.

Přílišný spěch na vážný vztah

Co se týče samotné „vážnosti“ vztahu, někteří lidé do něj natolik spěchají, že si neudělají čas na potřebné posouzení vzájemné kompatibility – tedy zda se k sobě alespoň trochu hodí.

„Nedělejte zásadní chybu a nespěchejte. A dejte si pozor na přílišné milostné bombardování, kdy vás dotyčný zahltí náklonností a pozorností. Vztahy, které takto začínají, často končí zmatkem, smutkem, nebo dokonce násilím. Za mnohým stojí narcisté a násilníci,“ varuje Myersová.

Styl řešení konfliktů

I když postupujete pomalu a snažíte se poznat jeden druhého, může se i během prvních tří měsíců objevit nějaký ten malý konflikt. A právě ten je dobrým okamžikem pro to, abyste zjistili, jakým stylem zvládnete řešit konflikty.

„Výzkumy jasně ukazují, že způsob, jakým pár zvládne svůj první velký boj, často pokládá základy k tomu předpovědět, jak moc úspěšný vztah v budoucnu bude,“ tvrdí Ribarskyová s tím, že je třeba tomu věnovat pozornost, ať už se první hádka dostaví kdykoli později.

Jak se správně pohádat Vztahy a sex

Zanedbávání jiných aspektů života

Jste blázen jeden do druhého, nemůžete bez sebe být. To je na jednu stranu skvělé, na tu druhou ale není potřeba kvůli tomu zanedbávat nebo zcela omezovat jiné aktivity. Dokonce by to byla velká chyba.

„Je v pořádku, že jste u vytržení z nové lásky, ale nenechte své nadšení poškodit vaše stávající vztahy s dalšími lidmi, kteří jsou pro vás v životě něčím důležití. Skvělý vztah by měl váš život obohacovat, ne vás o něco obírat,“ nabádá Myersová.

Chybějící diskuse o životních cílech

Dříve nebo později by měla přijít řeč i na velká životní rozhodnutí či cíle (rodina, sex, peníze…), kterých chcete společně dosáhnout. Ribarskyová je přesvědčena, že čím dříve taková diskuse proběhne, tím lépe.

Podobné rozhovory nebývají jednoduché, ale vyhýbat se jim záměrně je velká chyba. Jeden příklad za všechny – žena chce děti co nejdříve, naopak muž by s nimi čekal až na později, případně rodinu zakládat vůbec nechce. Toto i podobná odhalení v pozdější fázi vztahu mohou napáchat velké škody.

Zbrklá životní rozhodnutí

Zatímco v předchozím bodě bylo jasně řečeno, že už během prvních měsíců vztahu je vhodné mluvit o zásadních životních očekáváních, jejich realizace takto brzo je naopak špatný krok.

„Páry, které během prvních 90 dní učiní nějaké velké životní rozhodnutí, toho téměř vždy litují,“ tvrdí Myersová.

„Nestěhujte se do společného bytu po měsíci randění, nedělejte si společná tetování, zapomeňte na nechráněný sex, svatbu či cokoli dalšího, co může mít trvalý dopad na váš další život. Nechte si vše řádně rozležet v hlavě,“ dodává.

Názory na lásku, které ve skutečnosti hatí šanci ji najít Vztahy a sex