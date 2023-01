Názory na lásku, které ve skutečnosti hatí šanci ji najít

Snad každý člověk se chce zamilovat a mít pokud možno co nejlepší a trvalý vztah. Už to samo o sobě nebývá vždy jednoduché naplnit. O to víc, když nám i v současné době mnohé romantické filmy tvrdí, že jakmile se zamilujete, neexistují žádné chyby, které můžete udělat. Držet se ale tohoto názoru znamená ničit vlastní šance na dlouhodobý vztah.

Foto: Profimedia.cz Věříte, že láska překoná všechny potíže? Představa je to krásná, bez vlastního přičinění vám ale vztah nejspíš dlouho nevydrží.

Článek Mít zdravý a trvalý vztah obsahuje mnohem víc než jen nalézt toho správného člověka – všechny vztahy bez výjimky vyžadují péči, oběti a práci. „Zamilovat se je nejjednodušší krok – a je to teprve začátek," vysvětluje pro server Yourtango profesionální poradkyně a terapeutka Brittney Lindstromová. A jak rovnou dodává, je to sice krásná představa, ale žádné pohádkové konce s ideálním partnerem a dokonalou svatbou, finanční stabilitou a minimem hádek do konce života neexistují. Podle ní je pojem „spřízněná duše" i kvůli podobným představám dosti pokřivený a ničí nejeden vztah. Láska a vztahy vyžadují práci a úsilí prostřednictvím vzestupů a pádů a nevyhnutelných změn v životě dvou lidí. Přestože si to stále více lidí uvědomuje, i tak ve společnosti přetrvávají některá přesvědčení, která nalezení, a hlavně udržení lásky brání. Láska je jako pohádka Zamilovat se je velmi krásné a úžasné. Láska ale stejně tak dokáže být tím nejbolestivějším pocitem, který můžete zažít. Pokud vám někdo zlomí srdce, může vám být fyzicky špatně, můžete cítit tíhu na hrudi, která nechce odejít, a velkou bolest v srdci. Agonie z opuštění a zármutek bývají ale často tak nesnesitelné jen proto, že dotyčný (dotyčná) věří tomu, že každá láska musí mít pohádkový konec. Kdyby naopak „počítali s tím", že je někde i po rozchodu čeká něco hezkého, možná i lepšího, bolest by nejspíš byla lépe zvladatelná, tvrdí terapeutka. „Jednoduše není dobré nechávat zdraví a funkčnost vašeho vztahu v rukou osudu. Jakmile budete věřit, že láska je pohádka, a nevynaložíte žádné úsilí, abyste si ji udrželi, jen vám to zatemní mozek a úsudek o tom, jaká láska ve skutečnosti je a co obnáší," dodává. Láska vše vyřeší „Každé lidské bytosti je přirozený proces růstu a vývoje po celou dobu života. Tomu je potřeba se přizpůsobit i ve vztahu. Pocit, že jen láska stačí, že i bez práce vyřeší vše potřebné, je časté přesvědčení mnoha lidí, které ovšem nejednoho z nich může rychle svést na scestí," tvrdí Lindstromová. Jak dodává, pokud by to byla pravda, rozvodovost všude po světě by byla minimální a hádky mezi partnery stejně tak. Čemuž ovšem realita neodpovídá. Láska a vztahy vyžadují úsilí, práci a čas, aby mohly pokračovat a fungovat pozitivním způsobem, připomíná. Je moje „spřízněná duše" Řada lidí bez nadsázky věří, že někde existuje jeden dokonalý člověk a jakmile ho najdou, budou „úplní" – najdou svou spřízněnou duši. Na světě možná opravdu existuje osoba, která je pro vás dokonalá, ale víra, že spokojeni budete jedině tehdy, když budete milovat svou spřízněnou duši, a že vám to vydrží navždy, je mylná. „Spřízněné duše, pokud je potkáte, zřídka zůstávají déle ve vašem životě. Jsou tu, aby vám ukázaly váš potenciál ve snaze najít a mít úspěšný a šťastný vztah," doplňuje odbornice. Nečekejte proto, než najdete toho pravého či pravou, a nesabotujte vztah, který zrovna máte. Mohlo by se lehce stát, že zničíte šanci na velmi dobrý vztah po boku někoho „ne tak spřízněného", navíc se své spřízněné duše nemusíte nikdy dočkat.