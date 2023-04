Alexithymií neboli neschopností identifikovat a vyjadřovat emoce trpí asi desetina populace

„V podstatě jde o odpojení od emocí. Neschopnost identifikovat, pojmenovat, regulovat a vyjadřovat svoje pocity,“ vysvětluje Bolek Kerouš, který tímto problémem trpí a snaží se s ním bojovat.

Sám přitom na problém přišel asi ve dvaceti letech, po rozchodu s tehdejší přítelkyní. „Tehdy jsem přemýšlel, co jsem dělal špatně a uvědomil jsem si, že za tím vším stála moje emocionální nepřístupnost,“ vypráví.

Začal se tak o problematiku více zajímat a zároveň hledal způsoby, jak si pomoci sám – například formou meditace.

Jak si vylepšit vztah díky malým změnám v chování Vztahy a sex

Odborníci dlouhá léta tento problém vůbec neřešili. „Dlouhou dobu byla tato porucha popisována jako charakterový rys, z čehož vyplývalo, že problém – odpojení od těla a od emocí – je v podstatě nezměnitelný. To se ale na základě mých osobních zkušeností i vědeckých výzkumů ukázalo jako nepravdivé,“ dodává Kerouš.

Podle vědce B. Bermonda (2007) má alexithymie dvě dimenze První je kognitivní: člověk bojuje s určováním, porozuměním a pojmenováním pocitů („myslící“ část emočního prožitku). Druhá dimenze je afektivní: zahrnuje potíže s reakcí, vyjadřováním, cítěním a představováním („prožitková“ část emočního prožitku). Mezi další příznaky alexithymie patří: Snížené porozumění tomu, jak pocity vznikají

Obtíže ve čtení výrazů obličeje a neverbální komunikace

Omezená představivost

Vysoká citlivost na tělesné prožitky

Odosobněné vztahy s druhými Zdroj: Sciencedirect

Podle něj je současný systém duševního zdraví orientovaný na symptomy a přehlíží jiné problémy, které mohou symptomy vytvářet, zhoršovat nebo maskovat.

„Terapeuti si s těmito lidmi často nevědí rady. Během terapie se ptají, jak se člověk cítí, jenže pacient to vyjádřit neumí. Takže se nikam neposouvají a terapie nebývá efektivní.“

V praxi alexithymie ztěžuje rozpoznání, kdy něco cítíte, ještě těžší je přiřadit pojmenování.

Vztah s člověkem s alexithymií

Být ve vztahu s jedincem s alexithymií může být extrémně obtížné, protože jednou z hlavních charakteristik tohoto stavu je nedostatek empatie. „Ve vztahu tak druhý nemůže očekávat emocionální potvrzení nebo autentickou intimitu, i proto časem může pociťovat osamělost, nejistotu a také nepochopení,“ upozorňuje psycholožka Valeria Sabaterová.

Důležité je v tomto směru pohlížet na to, co alexithymici prožívají. „Zamilují se, prožívají emoce, cítí se šťastní a trpí stejně jako kdokoliv jiný. Problém ale je, že nejsou schopni vyjádřit, co cítí. Nikdy vám tak neřeknou, že jsou naštvaní, šťastní, vzrušení či znepokojení. Emoce, které cítí, jsou jen souborem fyziologických zážitků, které způsobují napětí, neklid, bolesti žaludku apod. I z tohoto důvodu nedokážou pojmenovat, co skutečně cítí,“ dodává psycholožka.

V důsledku toho nemohou zvládat svůj hněv nebo sdělovat lásku, kterou cítí. Nejsou schopni žádného z běžných emocionálních projevů, které se ve vztahu objevují.

Jak se ve vztahu emocionálně otevřít Vztahy a sex

Chybí jim také schopnost porozumět emocionálním podnětům lidí kolem nich. Nechápou, proč jejich protějšek určité chování zraňuje, proč nejsou šťastní atd.

Charakterizuje je také, že nemají rádi reflexi, dvojsmysly, poetický jazyk či ironii. Jejich úvahy jsou logické, konkrétní a doslovné.

Podle studie amerického lékaře Nestora Fry-Coxe je právě alexithymie i z těchto důvodů významným faktorem přispívajícím k rozchodům.

Pomocník do kapsy

Bolek Kerouš při pátrání, co by lidem s alexithymií mohlo pomoci, přišel s nápadem vytvořit aplikaci, která by těmto lidem pomohla rozpoznat jejich pocity a pracovat s nimi.

Loni na jaře se proto přihlásil do programu Social Impact Award, během kterého vytvořil první návrhy své aplikace. Svým nápadem tehdy oslnil odborníky z tohoto programu, kteří mu otevřeli cestu k tomu, aby mohl začátkem listopadu aplikaci Animi oficiálně spustit.

Její předností je, že nejprve uživatelům umožní identifikovat jejich aktuální emoci, a to na základě fyzických projevů a kompasu, jak se člověk cítí a kolik má energie. „Lidé s alexithymií většinou dokážou říct, jestli jim buší srdce, mají stažené hrdlo nebo napětí v těle. Také dokážou poznat, jestli mají hodně nebo málo energie a jestli je to příjemné, nebo ne. Na základě těchto uvedených signálů jim aplikace ukáže, o jakou emoci by mohlo jít. K dispozici je i encyklopedie emocí, která učí, jak a kdy se která projevuje. Uživatelé ji budou moci v budoucnu spoluvytvářet. Cílem je vytvořit nejobsáhlejší atlas mapující lidské emoce,“ vysvětluje Kerouš.

Uživatel si zároveň může vést deník, který mu pomůže vytvořit si emoční schéma. „Aby příště věděl, že podle těchto projevů prožívá pravděpodobně tu a tu emoci. A co s ní dělat. A jak by měl komunikovat, aby třeba předešel tomu, že to bude druhou stranou špatně pochopeno. Může si i vyplnit dotazník a zjistit aktuální skóre alexithymie. A každý měsíc test zopakovat a sledovat své pokroky na cestě k emočnímu uvědomění,“ dodává.

Aplikace navíc může posloužit i během terapie, kdy se terapeut snaží zjistit, co pacient v každodenním životě cítí a z jakých důvodů.

Pět kroků, jak se přestat točit v kruhu a vybírat stejný typ protějšků Vztahy a sex