Jak se ve vztahu emocionálně otevřít

Pokud chcete hlubší a emocionálně bezpečný vztah, pak se bez sdílení emocí a vzájemné intimity neobejdete. A to jak v novém vztahu, tak i v tom dlouhodobém, kde ne všechno klape podle vašich představ.

Teresa Maples-Zuvelaová, licencovaná poradkyně pro duševní zdraví, která se specializuje především na práci se ženami, které mají špatné zkušenosti v intimních vztazích, radí pro server Yourtango, jak na to.

„Jakmile se naučíte pojmenovat své pocity, můžete je začít pomalu sdílet se svým protějškem. Pokud se budete zpočátku cítit nepříjemně, nebojte se, je to zcela normální. Čím více to budete trénovat, o to přirozenější proces se z toho stane,“ vysvětluje odbornice.