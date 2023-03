Jak si vylepšit vztah díky malým změnám v chování

I ty nejlepší vztahy po čase sklouznou nejen do rutiny, ale i k negativním návykům, které je mohou výrazně poškodit. To platí zejména pro páry, které se ocitají ve velkém stresu.

Zrcadlení je způsob, jak naslouchat a ujasňovat si, co partner říká, bez vkládání vlastních myšlenek a úsudků. „Při rozhovoru často nasloucháme, abychom následně odpověděli, spíše než abychom skutečně slyšeli, co se nám snaží druhá osoba sdělit,“ vysvětluje psycholožka. To podle ní vede k tomu, že partneři často vedou dva paralelní rozhovory a navzájem se skutečně neslyší.

„I když to někomu zní divně, že bychom měli děkovat našim blízkým za všední práce, jako je vynášení odpadků, dávání nádobí do myčky apod., nepodceňujte sílu tohoto pozitivního posílení,“ nabádá odbornice.

Klinická psycholožka Harriet Lernerová, autorka knihy Why Won’t You Apologize: Healing Big Betrayals and Everyday Hurts, zjistila, že dobrá omluva – tedy ta, která může změnit náš vztah k lepšímu – v sobě nemá žádná „kdyby“ či „ale“. Naopak, zahrnuje plnou odpovědnost za naše činy, a to bez výhrad.