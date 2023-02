Šest základních kroků, které zařadit v péči o pleť do každodenní rutiny

Foreo Serum Serum Serum, antioxidační zpevňující pleťové sérum, 1487 Kč; Yves Rocher Olejové sérum z růží - 30 blahodárných olejů obohacených o růžový olej, 1390 Kč; Antipodes Glow Ritual Vitamin C Serum rozjasňující sérum proti prvním známkám stárnutí pleti, 1120 Kč; Ryor Intensive Care saténové hydratační sérum pro citlivou a suchou pleť, 302 Kč; Yage č. 5 Liftingové sérum s kolagenem a peptidy Hello beautiful, 3550 Kč; Nuxe Merveillance LIFT Zpevňující olejové sérum, Dr.Max 939 Kč; Renovality Original Series hyaluronové sérum s vitaminem C, 579 Kč; Erborian Ginseng Super Serum protivráskové sérum s vyhlazujícím efektem, 1618 Kč