Účinné látky v kosmetice, které opravdu fungují

Pokud chcete u kosmetických přípravků dosáhnout maximálního účinku, pak to neznamená, že musí přípravky obsahovat maximální množství účinných složek. Myslete na to, že méně je často více.

Vitamin C je považován za jednu z nejlepších složek, jež pomáhá zpomalovat stárnutí. Zároveň je to i klíč k udržení hladké, sjednocené a zářivé pleti. Přestože přijímáte dostatečné množství tohoto vitaminu stravou, neznamená to automaticky, že ho dostanete v dostatečném množství přímo do pokožky. Mnohem efektivnější je tak vitamin C do pokožky přímo dopravit pomocí séra.