Tajemství péče o jemné vlasy aneb Když chybí objem

Obvyklá tloušťka vlasu je 0,07 mm. Každá třetí žena má ale vlasy o třetinu tenčí. Z velké části je to dáno geneticky, nicméně v průběhu života tento problém může postihnout každého, a to kvůli hormonálním změnám, nadměrnému stresu, ale i nemoci či drastickým dietám a stravě jako takové. V takovém případě často ale nejde jen o to, že jsou vlasy tenké, ale také i více vypadávají.