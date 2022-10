Jak zastavit vypadávání vlasů a podpořit jejich růst

Růst vlasů stejně jako jejich vypadávání ovlivňuje celá řada faktorů, od dědičných predispozic přes stres, psychickou nepohodu, špatnou výživu až po hormonální nerovnováhu. Kromě genů lze ale vše pravidelnou, správnou péčí a stravováním ovlivnit. Poradíme vám, na co si dát pozor, co zařadit do jídelníčku a na co se zaměřit v samotné péči o vlasy.

Foto: Profimedia.cz Pravidelnou péčí lze podpořit růst vlasů.