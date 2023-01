Módní styl nové první dámy Evy Pavlové

S výběrem šatníku si manželský pár nechal radit od módní návrhářky Štěpánky Pivcové, která dříve pracovala pro velké módní značky jako Pietro Filipi, Ragwear nebo Horsefeathers a nyní tvoří pod vlastní značkou The May Studio zejména luxusní kabáty z kašmíru.

„Postupně jsme se poznávaly a mluvily o tom, co paní Eva ráda nosí, v čem se cítí pohodlně. Vnímala jsem, že jí sedí uvolněný, sportovní styl a nejraději má úzké džíny, košili nebo sako. Ale jak se začal blížit vrchol kampaně, bylo třeba pozměnit šatník a víc se soustředit na formální oblečení, ale přitom zůstat v autentické poloze,“ říká Štěpánka Pivcová pro Novinky.

Nejvýznamnějším nejen módním momentem se pro Evu Pavlovou stalo zvolení jejího muže Petra Pavla prezidentem České republiky. Do volebního štábu dorazila v modelu právě od Štěpánky Pivcové, která pro ni vytvořila pastelově růžové midi šaty s dlouhým rukávem. Součástí modelu byl i růžový kašmírový kabát s výraznými klopami.

Monochromatický look je sázkou na jistotu a je často vídán i na dalších politicky významných ženách, mezi které patří například britská princezna Kate či Letizia Španělská.

„Růžová jí velmi sluší, stejně jako světle modrá, ale tu jsme často nevybraly kvůli tomu, že by splynula s pozadím televizních studií, kam chodila na rozhovory. Dokonce i na oznámení výsledků 2.kola byla ve hře modro-fialová, ale to by před obrazovkou s modrým podkresem nebyla vidět,“ říká Pivcová.