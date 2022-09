Nadčasové kabelky nejen do kanceláře

Výběr vhodné kabelky do práce řeší ženy nejčastěji. Potřebují do ní ukrýt nejen mobil a peněženku, ale také dokumenty nebo notebook. Nemluvě o kosmetické taštičce, klíčích, menší svačince a desítkách dalších drobností.

Co se týče barvy, nadčasovým černým modelem rozhodně nešlápnete vedle. Pokud ale nosíte do práce světlejší a barevnější outfity, slaďte je s kabelkou v módních béžových nebo jemných pastelových odstínech.

Době kabelek s monogramem či s obřím logem světových značek již dávno odzvonilo. Raději vsaďte na minimalistický model, který za sebe bude mluvit kvalitním zpracováním. Navíc věřte, že pokud sáhnete po značkové kabelce, trénované oko to pozná i bez monogramu.

Vybírat můžete mezi kabelkami typu „hobo“ nebo „shopper“, které jsou opravdu obrovské a vejdou se vám do nich veškeré již zmíněné nezbytnosti.

V případě, že si vystačíte s malou kabelkou, vsaďte na klasický model do ruky „top handle“ nebo „crossbody“ kabelku, kterou můžete nosit křížem a která se tak hodí například pro cestování ve veřejné dopravě, kdy potřebujete mít obě ruce volné.

Aby vám kabelka co nejdéle vydržela, je důležité, aby byla kvalitně zpracovaná. Zatímco v minulosti platilo, že nadčasové kabelky jsou pouze z kůže, dnes již výrobci přicházejí i s velmi kvalitní eko kůží, která je finančně dostupnější a rovněž odolná.

Důležité jsou také hrany kabelky, které by měly bát pevně sešité, a ne oblepené, typicky černým plastovým pojivem. To má totiž po čase tendenci praskat. Patrné je to nejčastěji na uchách kabelky.