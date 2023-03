Co je dobré vědět, než začnete uvažovat o estetických zákrocích na zpomalení stárnutí

Dnešní ženy mají mnohem větší možnosti na poli zkrášlující kosmetiky i estetické medicíny než předchozí generace. Přesto na trhu není nic, co by zásadně ovlivnilo naši DNA, která sehrává důležitou roli v projevech stárnutí. Procesy stárnutí tak lze jen zpomalit pomocí nejrůznějších technologií, které posilují produkci kolagenu a elastinu a také dokážou zvrátit poškození pleti sluncem.

Vždy je ale důležité myslet i na to, že každý jedinec stárne jinak a stejně tak i jeho pokožka reaguje různě na jednotlivé procedury. To znamená, že to, co funguje u jednoho, u druhého nemusí. Proto je dobré se vždy poradit s odborníkem a absolvovat jen takové procedury, které jsou vhodné přesně pro konkrétní typ pleti.