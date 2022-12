Recepty z hovězího masa: tatarák, stroganoff, žebra a trhané maso

Žebra nasekejte na menší kusy (můžete o to požádat už řezníka), opláchněte je a osušte. Ze všech stran je osolte a opepřete, pak zprudka opečte na oleji.

Do základu vraťte žebra, promíchejte a zalijte vývarem nebo vodou. Pod poklicí duste do měkka, počítejte s tím, že to bude trvat nejméně dvě až tři hodiny, ale může i více.