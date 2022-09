Sport je pro děti důležitý. Zaplatit dnes ale nějaký kroužek není snadné

Není pochyb o tom, že děti potřebují dostatek pohybu, a to zejména kvůli fyzickému zdraví. Prospívá jim ale i po psychické stránce, a jedná-li se o organizovaný sport, pak i po sociální, jelikož je učí důležitým životním dovednostem.

Bohužel v dnešní době se spousta rodičů dostává do situace, kdy by rádi své dítě ve sportu podpořili, ale nemají na to dostatek finančních prostředků.