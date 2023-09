Narodil se ve 23. týdnu, vážil půl kila. I díky speciálnímu lůžku dnes nemá 4měsíční Vašík žádné potíže

Komplikovaná cesta k miminku začala pro Lucii už při samotném početí. Musela podstoupit umělé oplodnění. „Všechna vyšetření, všechny screeningy byly v pořádku. Tam nic nenasvědčovalo tomu, že by hrozil předčasný porod,“ uvedla náš rozhovor maminka.

„Ale ve 23. týdnu jsem začala mít bolesti, a tak jsem zašla k lékařce, která mi dala magnesium, protože to vypadalo na klasické křeče,“ pokračovala.

Do dvou hodin ale jela Lucie zpátky do nemocnice s velkými bolestmi. „Už to bylo nesnesitelné. Bolesti přicházely po dvou minutách. Nešlo už o obyčejné křeče, ale podle lékařů šlo již o kontrakce,“ vzpomíná na květnové události Lucie.