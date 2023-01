Lékaři na neonatologii operují nedonošence přímo na oddělení

„Nejsou to jenom předčasně narozené děti, jsou to i donošená nebo jen lehce nezralá miminka, která potřebují intenzivní a resuscitační péči z jiných důvodů, ať už měla problémy okolo porodu, vrozenou infekci, vrozenou vadu, nebo nějaká jiná závažná, či dokonce život ohrožující onemocnění,“ vysvětlila Novinkám neonatoložka Tereza Lamberská.

„Porodnice U Apolináře je v rámci České republiky známá tím, že poskytuje péči i dětem narozeným před hranicí viability, ve 23. týdnu těhotenství. Výjimečně, pokud je příznivá situace, plod je v dobré kondici a rodiče si to přejí, tak jsme schopni zahájit péči i ve 22. týdnu těhotenství,“ dodává lékařka s tím, že bohužel ne vždy se podaří miminko zachránit. Ale pokusit se dítěti dát šanci na život a rodině naději na vlastní dítě, se snaží vždy, pokud to okolnosti umožní.

Novinky na oddělení natáčely zrovna ve chvíli, kdy probíhal u jednoho z miminek náročný operační výkon. Miminko mělo krvácení do mozkových komor.

Výskyt krvácení do mozkových komor se v posledních letech naštěstí podařilo významně snížit, přesto zůstává jednou z nejobávanějších komplikací předčasného porodu.

V rámci intenzivní péče probíhá každodenní péče o miminka, to znamená klinické vyšetření, běžné krevní odběry, různá neinvazivní vyšetření, ultrazvuky, rentgeny a podobně. Občas se stane, že miminko má nějakou závažnější komplikaci, která vyžaduje chirurgický zákrok v celkové anestezii, v takovém případě i tento zákrok probíhá přímo na oddělení.

„Je to z důvodu, že miminko, které váží méně než 750 gramů, by nebylo schopno transportu na chirurgii, transport by byl pro dítě obrovskou zátěží, proto přijede chirurg za miminkem,“ říká lékařka a dodává: