Těhotné ženy ohrožuje vzácné, avšak velmi nebezpečné onemocnění. Mezi lékaři se o něm moc neví

„Přesně ještě nevíme, jestli je tam ještě nějaký genetický podklad. Ukazuje se vlastně, že je to 50 na 50. To, co jsme si mysleli již dříve, že se problém odmaskuje již prvním těhotenstvím, tak být nemusí. U více než padesáti procent se nemoc objeví u druhého, nebo i třetího těhotenství. Úplně tak nevíme, proč to tak je,“ vysvětlila profesorka Romana Ryšavá.