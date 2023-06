Kdy mají děti nárok na lázně? Kromě závažnějších zdravotních potíží i při ekzému či zánětech průdušek

Pokud je tedy dítě častěji nemocné či trpí nějakým chronickým onemocněním, rodiče by se měli lékařů sami ptát, zda by v jejich případech lázně nepomohly. Zda má dítě nárok na bezplatné lázně a které konkrétní zařízení léčí jaké onemocnění, lze také zjistit v indikačním seznamu, který se může mezi jednotlivými lázněmi lišit. Nicméně jednotlivé lázně ho mají většinou vyvěšený na svých webových stránkách.

Děti mohou do lázní už opravdu odmala, některé lázně přijímají pacienty od tří let, některé dokonce už od roku a půl. Do věku šesti let pak děti obvykle doprovází dospělý průvodce, kterým může být třeba rodič, prarodič nebo zletilý sourozenec. Na základě plné moci pak může malého pacienta doprovázet i vzdálenější příbuzný jako třeba teta nebo strýc.