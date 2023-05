Zelenskyj chtěl zničit ropovod Družba, kterým teče ropa i do Česka. WP získal odposlechy

Podle úniků, které Pentagon podle listu nepopřel, se ukrajinský prezident na jednání vlády v únoru rozzlobil na Maďarsko a na schůzce s vicepremiérkou Julijou Svrydenkovou navrhl „vyhodit do vzduchu“ ropovod Družba. „Zelenskyj zdůraznil, že Ukrajina by prostě měla vyhodit do vzduchu ropovod a pravděpodobně tak zničit průmysl maďarského (premiéra) Viktora Orbána, který je silně založen na ruské ropě,“ píše se v dokumentu.