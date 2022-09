Zákonodárci v Západní Virginii schválili téměř úplný zákaz potratů

Nově oběti znásilnění a incestu budou moci potrat podstoupit do osmého týdne těhotenství, ale jen v případě, že o svém případu nejdříve informují policii. V případě nezletilých půjde o čtrnáctý týden. Ukončit těhotenství bude také možné v případě, kdy bude v ohrožení zdraví nebo život matky. Zdravotníkům, kteří zákrok provedou bez potřebného povolení, hrozí až deset let vězení, lékařům ztráta licence.

Ústavní právo na potrat napříč celými Spojenými státy garantoval precedens Nejvyššího soudu z roku 1973 známý jako Roeová versus Wade, jenž stanovil federální právo na ukončení těhotenství zhruba do jeho 24. týdne. Pětice konzervativních členů devítičlenného soudu regulaci potratů v červnu vrátila do rukou amerických států. Agentura AP píše, že po tomto přelomovém rozsudku se zejména ve státech ovládaných republikány rozproudila debata o tom, kdy potraty zakázat nebo jaké výjimky do předpisů zavést.