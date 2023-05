Wagnerovci jsou teroristé. Označme je tak, vyzývá Švédsko EU

· Věk odchodu do penze se oproti současné hranici 65 let prodlouží i dnešním padesátníkům. A to i o několik měsíců. Současným čtyřicátníkům pak může vzrůst až o dva roky. Zároveň důchody v budoucnu porostou méně než nyní. Vyplývá to z materiálu ministerstva... Celý článek