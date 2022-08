Vojenská vítězství Ukrajiny budou pomalá, zchladil očekávání poradce Zelenského

„Je to velmi pomalý proces, protože si vážíme lidí, protože potřebujeme, aby se co nejvíce Ukrajinců vrátilo domů,“ citovala Arestovyče agentura Reuters. „Nenastane rychlý úspěch, rychlý úspěch vždy znamená mnoho krve,“ řekl poradce v rozhovoru zveřejněném na portálu YouTube.

Ukrajinská vláda mezitím vyzvala lidi z oblastí bojů na východě a jihu Ukrajiny, aby ještě před začátkem chladného období uprchli. „Naléhavě vyzývám k evakuaci z Doněcké, Chersonské, Záporožské a části Charkovské oblasti před nástupem chladného počasí,“ řekla ve středu Vereščuková v ukrajinské televizi. „Kdo může, měl by pozvolna plánovaně odcestovat,“ dodala vicepremiérka. Nikomu prý také neradí vracet se do těchto oblastí před příchodem příštího jara, a to i kdyby byl vyřešen problém s dodávkami tepla.