Vítězství republikánů je nutné k záchraně amerického snu, řekl Trump

Američané budou v úterý hlasovat o novém složení celé Sněmovny reprezentantů a třetiny Senátu, a také o guvernérech 36 států a tří teritorií. Průzkumy naznačují, že demokraté mohou přijít o kontrolu nad oběma kongresovými komorami. To by mělo zásadní dopad na schopnost prezidenta Bidena prosazovat zákony a zároveň by to mohlo přímo ovlivnit, zda se Trump rozhodne za dva roky opět kandidovat na post šéfa Bílého domu. Otázkou také je, jak by případná převaha republikánů v Kongresu ovlivnila americkou vojenskou pomoc Ukrajině.