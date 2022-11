Mrazivá předpověď amerického komika: Demokracie je na smrtelné posteli. Nejde to vrátit

V části nazvané „Demokracie na smrtelné posteli“ Maher připomněl, že vyšetřování útoku na Kapitol, který vloni v lednu rozpoutali příznivci Donalda Tumpa a exprezident je v tom podpořil, nikoho nepřimělo změnit názor. A to i přesto, že informace, které z něj vyplývají, jsou objektivně šokující. Ale v rozdělené Americe je to polovině lidí jedno. „Jako byste dělali komický výstup, ale polovina obecenstva rozuměla výhradně čínsky. Byť by to byl sebekvalitnější materiál, nebude fungovat,“ řekl Maher a připomněl, že po všech slyšeních ohledně násilného pokusu o ovládnutí Kapitolu se poměr lidí, kteří se domnívají, že Trump se ničeho špatného nedopustil, dokonce o tři procentní body zvýšil.

„To je dnešní Amerika. Je to jako v manželství. I když máte pravdu, je vám to k ničemu,“ zavtipkoval.

Satirický moderátor Maher ve svém pravidelném pořadu Real Time with Bill Maher často kritizuje politiky, náboženství, politickou korektnost či média. V drtivé většině pálí do republikánů. Niť suchou ovšem nenechává ani na demokratech, často si dělá legraci z progresivistických názorů, které z jejich tábora vycházejí, a upozorňuje na to, že jsou to právě excesy ideologie „woke“, které republikánům nahrávají. Přesto však demokraty označil za stranu, která na rozdíl od republikánů usiluje o zachování demokracie.

Prohru demokracie nelze zvrátit

Podle Maherovy předpovědi v úterních volbách do Kongresu vyhrají republikáni. „Demokracie prohraje. A jakmile je jednou pryč, už se nevrátí. Není to něco, co si můžete zpětně rozmyslet,“ varuje Maher.

Trumpa můžou natočit, jak shazuje miminko z mostu, a stejně vyhraje

Republikáni se podle něj okamžitě začnou pokoušet o odvolání demokratického prezidenta Joea Bidena. Budou ho podrobovat impeachmentu kvůli stažení z Afghánistánu, kvůli podpoře Ukrajiny, kvůli inflaci, kvůli recesi i kvůli tomu, že spadl z kola. A i kdyby oslabený Biden přece jen vyhrál následující prezidentské volby v roce 2024 proti Trumpovi, bude to jedno.

„Na inauguraci v roce 2025 Trump přijde, ať už vyhraje, nebo ne. A tentokrát nebude považovat ne za odpověď, protože bude mít za sebou armádu popíračů výsledků voleb,“ varuje Maher, který už před posledními prezidentskými volbami správně předvídal, že Trump jejich výsledek neuzná a bude se ho snažit zpochybnit a prohlásí za vítěze sebe. Podle komika existuje velké nebezpečí, že s Kongresem ovládaným republikány se lidé, kteří lhali o údajných volebních podvodech demokratů, dostanou do pozice, kdy budou sami dohlížet na regulérnost hlasování.

„Fakta, politika, chování, na ničem z toho už nezáleží. Trumpa můžou natočit, jak shazuje miminko z mostu, a stejně vyhraje,“ zamýšlí se Maher.

Zvolení lidí, kteří popírají výsledky voleb, je podle něj často způsob, jakým se z demokratických zemí stávají autoritářské režimy. Nemusí k tomu být tanky v ulicích, stačí zvolit lidi, kteří své nabyté posty už nemají v úmyslu nikdy opustit, připomněl Maher. Citoval přitom republikánského kandidáta na guvernéra Wisconsinu Tima Michelse, který svým příznivcům řekl: „Když mě zvolíte guvernérem, republikáni už nikdy neprohrají žádné volby.“

„Takhle se to dělá. Hitlera zvolili. A také Mussoliniho, Putina, Erdogana, Orbána. To, o čem si myslíme, že se nám nemůže stát, se nám právě děje. Jen to ještě necítíme. Jsme Titanic chvíli po nárazu do ledovce,“ pokračoval ve svém chmurném shrnutí s tím, že příliš mnoha Američanům je to prostě jedno. Zdůvodnil to nedostatečným vzděláním a neznalostí toho, jak má demokratická země vypadat. Jak mohou být lidé smutní z toho, že přišli o demokratický systém brzd a protivah, když ani nevědí, co to je, ptá se moderátor.

Podle Mahera je čas rozloučit se s Listinou práv Spojených států, tedy s prvními deseti dodatky k ústavě omezujícími moc federální vlády a ukotvujícími základní demokratická práva. Volby v USA už budou jen na oko jako v Číně, Rusku a dalších zemích, které Trump obdivuje jako „velmi silné“.

Maher také upozornil na to, že v sázce je svoboda projevu, svoboda vyznání, neboť republikánští příznivci volají po křesťanské vládě, i nezávislost FBI. Co se týče legálnosti marihuany, vše bude záviset jen na tom, zda rapper Snoop Dogg řekne Trumpovi, že je skvělý. Protože tak se bude napříště rozhodovat o věcech, nikoliv podle práva, dodal Maher.

Své mrazivé vystoupení zakončil přirovnáním americké demokracie k vepřovému hot-dogu McRib, který řetězec McDonald’s v USA uvádí do prodeje vždy jen na krátkou dobu. „Ještě tu je a nějakou dobu bude, tak si ji užijte, dokud můžete.“