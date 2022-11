Biden: Volby do Kongresu budou „rozhodujícím“ momentem pro americkou demokracii

„Na hlasovacím lístku je doslova demokracie. Je to rozhodující chvíle pro národ a my všichni bychom měli hovořit jedním hlasem,“ prohlásil prezident, který přijel do Filadelfie podpořit demokratické kandidáty ve státě Pensylvánie, který může být klíčový pro výsledek voleb. V nich jde o to, zda Kongres ovládnou republikáni.