Válka nebude, ujišťovali před týdnem agenti

Některá izraelská média útok bez okolků odsoudila jako nejhorší bezpečnostní selhání Izraele za posledních 50 let - od podzimu 1973, kdy během tzv. jomkipurské války Egypt a Sýrie zprvu zaskočily židovský stát masivní ofenzívou - a varovala, že ani úplné zničení Gazy a smrt celého vedení Hamásu jej nedokáže napravit, upozornil britský web The Telegraph.

„Netanjahuova bezohlednost přivedla Izrael do války,“ stálo v titulku sloupku Yossiho Vertera, v němž novinář Ha’arecu zkritizoval izraelského premiéra.

„I kdyby byla zničena celá Gaza, a to není třeba, a i kdyby se v uličkách válely hlavy všech vůdců Hamásu, největší bezpečnostní selhání od roku 1973 to nevynahradí. Hořkou pachuť debaklu to neosladí a šok z počtu zabitých a unesených nezmírní,“ napsal.