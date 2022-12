V čele skupiny, která v europarlamentu lobbovala ve prospěch Kataru, má stát bývalý europoslanec

Členové S&D měli také výrazně zmírnit text, v němž Evropský parlament kritizoval Katar za porušování práv zaměstnanců ze zahraničí, kteří pracovali na výstavbě infrastruktury pro fotbalové mistrovství světa. Podle britského deníku The Guardian přitom mělo v Kataru zemřít 6500 pracovníků z Indie, Pákistánu, Nepálu, Bangladéše a Srí Lanky od doby, kdy země získala právo pořádat fotbalový šampionát.

Mezi důkazy zabavené v rámci domovních prohlídek měli policisté podle deníku zajistit také 600 tisíc eur v hotovosti (zhruba 15 milionů korun), a to u bývalého europoslance Piera Antonia Panzeriho.

Italský politik byl europoslancem mezi lety 2004 a 2019 a po odchodu z funkce si zachovával mezi europoslanci vliv, a to i skrze nevládní organizaci Fight Impunity (Bojujme s beztrestností) založenou v roce 2019, která se zaměřuje na propagaci lidských práv ve světě. Sídlo jeho nevládní organizace bylo také jedním z míst, kde policisté v pátek provedli razii.

Na Panzeriho měl být podle webu Politico vydán zatykač, a to z důvodu „politického ovlivňování členů působících v Evropském parlamentu ve prospěch Kataru a Maroka“. Zatykač byl vydán také na jeho manželku Marii Colleoniovou a dceru Silvii, které v pátek zadržela policie na severu Itálie a které jsou podezřelé s podílení se na organizovaném zločinu a praní špinavých peněz.

Mezi dalšími lidmi, které policie v pátek zadržela, je podle italské tiskové agentury ANSA také šéf Mezinárodní konfederace odborových svazů (ITUC) Luca Visentini a šéf nevládní organizace No Peace Without Justice Niccolò Figà-Talamanca. Visentini až do letošního listopadu působil jako šéf Evropské konfederace odborových svazů.