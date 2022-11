USA a Rusko chystají setkání ohledně kontrol jaderných zbraní

Zástupci USA a Ruska by se v následujících týdnech měli sejít na jednání ohledně obnovení vzájemných inspekcí jaderných základen. V úterý to uvedl mluvčí amerického ministerstva zahraničí Ned Price. Inspekce upravuje smlouva o nešíření jaderných zbraní New START, kterou obě strany podepsaly v roce 2009 v Praze. Přerušeny byly v březnu 2020 kvůli pandemii koronaviru a od té doby nedošlo k jejím obnovením.

Foto: Ruské ministerstvo obrany, Reuters Test ruské balistické střely během cvičení ruských jaderných sil