Ukrajinci se chystali na wagnerovce i v Sýrii, ukazují uniklé dokumenty USA

Hlavním cílem zvažovaných operací bylo donutit Moskvu, aby část svých sil přesunula z Ukrajiny do Sýrie. Představitelé ukrajinské vojenské rozvědky (GUR) přitom upřednostňovali omezené útoky za pomocí bezpilotních letadel s tím, že terčem by byla spíše soukromá Wagnerova armáda, než ruští vojáci nasazení v Sýrii, napsal The Washington Post.