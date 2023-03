Moskva verbuje Palestince v Libanonu i Sýrii

Do bojů na Ukrajině se na straně Ruska zapojili také Palestinci z uprchlických táborů v Libanonu. S odvoláním na libanonský bezpečnostní zdroj to uvádí server The Media Line s tím, že Rusové verbují také v Sýrii.

Foto: Ali Hashisho, Reuters Příslušníci Hizballáhu. Ilustrační foto