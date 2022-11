Twitter odblokoval účet kontroverzní republikánské poslankyně

K obnovení twitterového účtu členky Sněmovny reprezentantů, která patří k nejkonzervativnějšímu a pravicovému křídlu republikánů, došlo poté, co Musk o víkendu odblokoval účet bývalého republikánského prezidenta Donalda Trumpa. Přístup na platformu Trumpovi znemožnili její bývalí majitelé po událostech kolem prezidentských voleb 2020, jejichž výsledek Trump neuznal, a které vyvrcholily vpádem Trumpových stoupenců do sídla Kongresu 6. ledna 2021. Vedení Twitteru se tehdy obávalo, že Trumpovo setrvání na platformě by mohlo podnítit další nepokoje.