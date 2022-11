Comeback Ameriky. Trump oznámil kandidaturu na prezidenta

Velkou část projevu strávil osobní kritikou svého nástupce Joe Bidena. Strefoval se do něj například za to, že „usíná na mezinárodních konferencích“, nebo za zpackané stažení z Afghánistánu. „Kdybych byl vaším prezidentem, k (válce na) Ukrajině by nikdy nedošlo,“ neodpustil si rýpanec Trump.