Vypadnout z Ukrajiny? To je nerealistický požadavek, tvrdí Lavrov

Lavrov si po jednání stěžoval, že je to Kyjev, kdo se brání jednání. „Pokud někdo odmítá, je to Ukrajina. A čím déle bude odmítat, tím bude nakonec vyjednávání složitější,“ tvrdí ruský ministr, kterého do Indonésie na jednání skupiny G20 za sebe poslal vůdce Kremlu Vladimir Putin.